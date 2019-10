Silvina Luna renunció al programa de Moria Casán

Un momento tenso se vivió en la edición del viernes de "Incorrectas", el programa que Moria Casán conduce por la pantalla de América.





Mientras entrevistaban a una nutricionista, la conductora le hizo un duro planteo al aire a Silvina Luna, la panelista se molestó y decidió abandonar el programa.





La nutricionista había sido invitada para hablar sobre la alimentación vegana y vegetariana, ya que días atrás Nicole Neumann se había quejado de que su ex le daba a sus hijas alimentos de origen animal, algo que ella no hacía en su casa.





El conflicto se dio cuando Moria quería que hablase Mica Viciconte, pero Luna la interrumpía para hacerle preguntas a la profesional, que no apoyaba la alimentación completamente vegana como ella.





Por tal motivo, Moria se cansó de la situación y retó a Silvina en vivo. "¿Podes parar un poquito Silvina? Si no maneja vos el programa... yo entiendo que vos sos vegetariana, pero deja a la gente hablar, ¿querés que me vaya?", le señaló a su vayaina, que se mostró muy incómoda por la situación.





A Silvina no le gustó el comentario de la One y decidió irse del programa. Si bien la cámara no mostró el momento en que Luna se iba, Casán aclaró: "Yo sentí que se sublevó la señorita, que ahora se fue. Muy maleducada".





Desde la productora Jotax confirmaron que a partir de ese episodio Luna decidió renunciar al programa.





Al momento no hay reemplazo alguno determinado y se estima que su lugar lo irán cubriendo las vayainas que ya forman parte del panel y se rotan los días.