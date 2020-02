Silvina Luna quiere ingresar a una carrera universitaria

Alejada de los medios, Silvina Luna volvió a ser noticia esta semana debido a su participación en Divina Comida y sus idas y vueltas con Karina Jelinek.

La expanelista de Incorrectas está alejada de la televisión, y se encuentra más conectada con ella misma. "Estoy con muchas ganas de compartir parte de mi vida saludable en las redes sociales, hay muchas chicas que tienen ganas de hacer un cambio, me preguntan, me escriben y se interesan. Así que estoy armando algo en mis redes como tutoriales", contó en una entrevista.

Además, admitió que desea ir a la Universidad: "Tengo ganas de ir a la facultad, estoy viendo si me anoto en psicología o filosofía".

Por otro lado, Silvina dijo que no extraña la TV: "No me gustaría estar en el Bailando y no extraño la tele, me gustaría estar haciendo algo que me vibre, se puede vivir sin la tele, pero si aparece algo copado, volvería".

(Fuente: Pronto)