Silvina Escudero hizo un miniviaje a EE.UU. para volver a "Los especialistas del show"

Silvina Escudero dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com después de realizar una escapada a Florida, Estados Unidos. Apenas duró tres días y ya regresó a su apretada agenda laboral.





Embed Escapadita ♀️ Una publicación compartida por Silvina Escudero (@escuderosilvina) el 26 de Ago de 2018 a las 9:19 PDT



"Me fui tres días solamente porque no puedo faltar al programa y el viaje ya lo tenía programado y lo acorté, y sólo no estuve el lunes. Aterricé ayer al mediodía y ya volví al programa (Los especialistas del show)", comentó la morocha en exclusiva.

Embed Una publicación compartida por Silvina Escudero (@escuderosilvina) el 28 de Ago de 2018 a las 3:11 PDT



"Gracias a Dios tengo mucho mucho trabajo y hace años no puedo irme más de cuatro o cinco días de viaje", añadió la bailarina y panelista.

Silvina Escudero 2.jpg



Y contó: "Así que fue una escapadita para desenchufar la cabeza y poder seguir trabajando mucho. Fueron dos días de playa y vuelta al trabajo".





"Estoy con la escuela, el programa, el nuevo Pet Shop que abrimos con Vanina, los seminarios de baile, el jurado por el país de certámenes de baile, mi APP Perromaníacos, hasta hace un mes las grabaciones de la ficción... En fin, todo (se ríe)", finalizó Silvina.