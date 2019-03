Silvia Süller le pidió ¡100 mil dólares a sus seguidores de Twitter!

Estos son tiempos difíciles para muchísima gente y Silvia Süller es otra de las personas que la está pasando mal a raíz de los problemas económicos que atraviesa el país.

Según relató, Silvia no encuentra trabajo y se le hace muy difícil la subsistencia. En ese marco, la rubia decidió pedir ayuda a sus seguidores, a través de Twitter.

"Necesito 100 mil dólares para comprar mi departamento. Hace 33 años que entro en sus hogares. Me quieren, los quiero. ¿Me ayudaría alguien? No es joda ni se me caen los anillos", escribió Silvia.

Luego, en otros tuits se dirigió al jefe de Gobierno porteño <b>Horacio Rodríguez Larreta</b> y al presidente Mauricio Macri.

"@horaciorlarreta @mauriciomacri hasta el @ansesgob me niega la jubilación, no me reconocen nada de los 33 años ininterrumpidos de TV y teatro porque @actoresprensa nunca me aportó nada", dijo.

"No soy pretenciosa, solo estoy pidiendo auxilio. 2 ambientes, monoambiente, lo que sea en el barrio que sea, si es en el centro mejor porque siempre tuve auto, lo vendí cuando me fui a Miami y no se viajar en colectivo, estoy aprendiendo en subte. Taxi no, carísimo. Gracias".

Ojalá tenga suerte.

