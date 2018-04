Silvia S眉ller estuvo en el programa PH (Podemos Hablar) y habl贸 del sufrimiento que la llev贸 a tener un infarto agudo de miocardio. estuvo en el programa PH (Podemos Hablar) y habl贸 del sufrimiento que la llev贸 a tener un infarto agudo de miocardio.





"Estaba en casa me agarr贸 un dolor de hombro muy fuerte, se me fue a la espalda, tom茅 un remedio y no pasaba, fui para un centro m茅dico pas茅 por otro m谩s cerca y me hicieron de todo", relat贸 la medi谩tica.





Y agreg贸: "Fui de la Clinica Finochietto al Hospital Ramos Mej铆a. Ah铆 no me pudieron atender porque la m谩quina estaba rota y me mandaron al Hospital Argerich". Luego del cateterismo volvi贸 al Hospital Ramos Mej铆a donde qued贸 internada hasta que ella misma decidi贸 darse el alta".





"Creo que fue un infarto emocional, fue una acumulaci贸n de estr茅s de angustia de llanto y preocupaci贸n. Estaba al l铆mite. El m茅dico me dijo que reaccion茅 s煤per r谩pido. Me hicieron el cateterismo y me dieron el CD. Si no hubiese reaccionado mi coraz贸n hubiese dejado de latir", explic贸 Silvia.





El video.