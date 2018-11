Siguen saliendo a la luz detalles de la separación de Fandiño y Cabré

La irrupción de Soledad Fandiño en el Bailando y con el agregado de la participación de Laurita Fernández- nueva novia de Nico Cabré- en el jurado del certamen, fue el mejor motivo para que se reflote el intenso romance de tres años que, tiempo atrás, tuvieron la rubia y el actor.

Este viernes, en Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito indagó sobre el destino del anillo de compromiso que, en su momento, Cabré le había otorgado a Soledad.

"Se me perdió antes de la separación. Entrenaba y me lo saque, lo puse en el bolsillo y no apareció más", reveló la blonda.

"¿Te reclamó por el anillo?", preguntó el conductor. "Yo lo busqué... pero ya estaba todo más o menos... Con Nicolás no hablamos más. No es que terminamos mal. Fue como pudimos manejar las cosas en ese momento, éramos chicos", concluyó Fandiño.

Mirá el video!

Embed