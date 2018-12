Siguen las denuncias por abuso: mirá el fuerte descargó que hizo Cinthia Fernández

"A mí me pasaron varios hechos. Hubo un productor que me quiso echar y se tuvo que meter Flavio Mendoza para que no me saque de la obra. Y no puedo decir su nombre, porque me puede mandar una carta documento, y eso está mal", agregó la mediática. Y contó una fuerte experiencia que vivió meses atrás: "Después un hombre en plena calle, al salir de la productora, se tiró encima mío y me pasó su miembro por el cuerpo y eyaculó. Lo denuncié y sin embargo al mes quedó libre porque lo internaron en una granja porque dijeron que tenía un problema psicológico. Un mes nada más. Tenemos una justicia de mierda. Esto pasó en la calle, enfrente de un colegio. Y no hicieron nada".





Para finalizar, Fernández reflexionó: "Tenemos que evolucionar, la justicia tiene que cambiar, no hay tiempo".





Fuente: pronto

