Sigue la guerra: Nicole reveló una nueva interna con Cubero

La guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero continúa y parece no tener fin a corto plazo.





La modelo habló este miércoles en Nosotros a la mañana, El Trece, de la tirante relación que mantiene con el padre de sus hijas.





"¿Él no se fue solo a Disney 20 días? Porque perdón en el cuento. Yo también soy muy familiera si vamos a eso", respondió Nicole en cuanto volvieron al piso de una nota de él.





Y siguió: "Cuando la otra persona conoce tu punto débil, y en mi caso tiene que ver con mi niñez y la maternidad, cuando saben dónde te pueden hacer doler, es donde apuntan. Estoy acostumbrada igual, tres años de lo mismo. Yo no viajé sola nunca antes de los 2 años sin ellas. Todas mis vacaciones son planeadas con ellas".





"Estoy bloqueada hace 4 meses. Nos comunicamos por mensaje de texto pero es muy difícil. Nunca me imaginé que íbamos a terminar así. Es un castigo eterno por haber terminado el proyecto de familia. Las abogadas pidieron que me desbloquee. Fabián deja deslizar que yo no soy buena madre", finalizó Neumann.