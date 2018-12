Sigue el misterio: ¿qué fue lo que pasó entre Sabrina Rojas y Luciano Castro?

En las últimas horas, Sabrina Rojas denunció que su cuenta de Instagram y la de Luciano Castro fueron hackeadas. En las historias publicadas, se anticipaba una denuncia en la que la rubia le sacaría "la careta" a un hombre a quien tildaba de "psicópata, violento y drogadicto".

Horas después, cuando muchos pensaban que la modelo hablaba de Luciano Castro, su pareja, llegó la aclaración de Sabrina y la confirmación de que había hackeado su cuenta y la del morocho. Por supuesto, pocos creyeron aquella versión hay quienes continúan sosteniendo que la acusación fue intencional por parte de la modelo.

Este jueves, desde su programa, Ángel de Brito habló del tema y contó otra versión.

"El día de las historias de Instagram que se publicaron hubo una discusión muy fuerte. Uno de los dos terminó fuera de la casa, después volvió y ahora está esta realidad que estamos viviendo. Luciano estaba muy nervioso con todo esto de las historias de Instagram", arrancó el periodista.

"Ella no me reconoce nada de esto, lo quiero aclarar. Pero yo averigüé por otros lados que sí, hubo una discusión, que ella se fue de la casa un rato, después volvió, se amigaron y se tranquilizó la cosa. Pero algo pasó que no sabemos qué", concluyó.

