Siciliani durísima: "Cuando trabajé con Juan Darthés, no la pasé genial"

En 2007 y 2008, Griselda Siciliani y Juan Darthés compartieron trabajo en "Patito Feo", la ficción que protagonizaban Laura Esquivel y Brenda Asnicar.





En una entrevista con "Confrontados", el ciclo de Canal Nueve, Siciliani se encargó de afirmar que no fue una buena experiencia la que tuvo con el actor denunciado por acoso hace unos meses por Calu Rivero.









Y agregó: "No voy a decir con quién no trabajaría, pero cuando me convocan me preguntan por mis compañeros. No trabajo con quién no quiero trabajar. Eso es un sacrificio enorme, no podés rechazar trabajos a veces. Somos pocas las que podemos decidirlo, es un privilegio enorme. Que lo tenga, no quiere decir que todas lo tengan".





"Con la acusación de Calu, pensaría si volvería a trabajar con Darthés. No sé... Hay que evaluarlo en líneas generales", cerró Griselda. La nota, acá:

