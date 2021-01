Luego de que se aprobaran los protocolos para el regreso del teatro, el artista dejó en claro por La Once Diez/Radio de la Ciudad que “si nos tenemos que guardar para una segunda ola, no lo voy a permitir, porque quiero que sea igual para todos. Estoy un poco en pie de guerra”.

“Hoy el teatro, el circo, vas a ver un espectáculo de una hora y media y con todos los protocolos, distanciado, con barbijo, se puede hacer. Hay que caerle a los que hacen las cosas mal, como las fiestas clandestinas”, indicó.

Y resaltó que “siento orgullo cuando se han abierto cosas y hay países que no han abierto sus espectáculos. Siento que se puede convivir con el virus”.

De tal modo y al hablar de la crisis económica a causa de la pandemia, contó que ayudó a colegas para que pudieran comer y que muchas veces usó la tarjeta de crédito para financiar los gastos y que su hermana le pedía que lo dejara de hacer. “Fue muy duro. Me pegó fuerte eso de la gente que no tenía para comer. Fue algo dramático lo que vivimos y seguimos viviendo porque no se terminó, pero se abrieron un poco más las cosas”.

“Estoy haciendo un año más social para todos, me hace bien, en este momento tenemos que ser solidarios todos con todos. Hay espectáculos que se están levantando porque no hay gente”, lamentó Flavio.