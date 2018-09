Shiloh se escapa de la mansión de su madre para ir a ver a Brad Pitt

Desde que anunciaran su divorcio, la relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie parece cuanto menos explosiva. Las aguas no parecen calmarse entre ellos y sus hijos no ponen de su parte. O eso es lo que aseguran varios medios norteamericanos sobre Shiloh.

La que es la primera hija biológica de la pareja se habría escapado de la casa de Los Ángeles en la que vive junto a la actriz para visitar a su padre. Jolie se habría mostrado descontenta ante tal desobediencia, pues desde su separación habría puesto especial cuidado en el cuidado de sus hijos.

Esto podría complicar las cosas a la ex Lara Croft pues, de confirmarse, no la deja en muy buen lugar que su hija quiera escapar de su casa. Esto podría hacer tambalear el acuerdo de divorcio al que pretendía llegar con su exmarido, a quien siempre le ha requerido la custodia de sus hijos.

Actualmente, la custodia es lo que más ocupada tiene a Jolie, hasta el punto de haber despedido a su abogada tras sugerirle una línea más suave para tratar con su ex. Lo que está claro es que, personalmente hablando, Jolie no está pasando por su mejor momento y lleva tiempo arrastrando un divorcio que parece no encontrar una fecha definitiva para acabar de zanjar todos sus recovecos.