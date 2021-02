Sergio Lapegüe fue dado de alta y volvió a su casa

Lape no la pasó para nada bien. Su cuadro se fue agravando y estuvo internado en el Sanatorio Juncal de Temperley.

Durante su internación que duró más de 20 días, Lape estuvo en sala y luego en terapia intensiva donde le pusieron un casco Helmet.

Lapegüe nunca fue intubado pero su estado de salud fue delicado ya que es un paciente de riesgo por tener neumonía crónica.

Ayer fue dado de alta de terapia intensiva y hoy pudo volver a su casa. El periodista y conductor siempre se mostró optimista aunque dijo estar agotado por momentos.

"Ni en mis más remotos sueños me hubiera imaginado estar viviendo, esta pesadilla. Todos me dicen que tengo que ser fuerte. Que voy a poder. Les agradezco porque me ayudan y mucho. Los que alientan, los que rezan., los q piensan, los q llaman. Se que son miles. Gracias de corazón. Porque aquí en esta cama de terapia intensiva con todos los cuidados, se multiplican por centenas los deseos de todos y llegan para apuntalar siempre cuando aparece el bajón. Y a veces aparece", expresó.

"El optimista por naturaleza a veces no puede serlo siempre. Y lo admito. La vida acá es así. No puedo bajar. No puedo hacer movimientos bruscos simplemente porque mis pulmones lo pueden sentir. Y ahora están dominados y manejados por el COVID. Solo por ahora. Si, el tiene el control, pero yo tengo el control de mi mente. Es una pelea fuerte en medio del ring. El que logra respirar gana. El que sabe esquivar los golpes a la larga termina venciendo. Por eso esté mi mensaje a todos los amigos que preguntan y que por obvias razones no puedo responder", amplió Sergio.