La separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero comenzó a tornarse más escandalosa a medida que terceros comenzaron a formar parte del conflicto entre la modelo y el exfutbolista.





Este martes, en "Pamela a la tarde", Luli Fernández mostró un chat que Nicole le habría enviado a Ivana Figueiras, con quien la rubia empezó a tener mala relación tras su separación de Poroto.





nicole neumann.jpg



Figueiras, la palabra más buscada del momento, subrayó al respecto: "Quedó claro quién amenaza a quién. Obviamente que estos chats son de hace dos meses. Al margen de eso, me parece que una persona que amenaza con temas tan delicados como suicidios o drogas, más allá de que sea verdad o no, creo que necesita ayuda psicológica. Son temas delicados. Estoy tranquila, sé que eso no es verdad".





"Ni idea quién se lo puede haber dicho, tampoco me importa. Me da lástima ella. Es muy bajo caer en esto. Es la primera que levanta la bandera de la no violencia y es la persona más violenta que hay en la vida. Tampoco está bueno hablar 100 veces de lo mismo. Mi vínculo fue con Fabián y yo con ella tenía un trato cordial", sumó Ivana.





"Amenazar con estas cosas es muy fuerte. A algunos quizá le entra la duda. Mi familia lo tomó como de quién viene. Es una persona que siempre vivió de escándalos. Qué podés esperar de un burro más que una patada. Si quisiera llevarla a la Justicia, podría hacerlo. Pero tengo cosas más importantes como mi marca de ropa, no tengo tiempo de denunciarla".





Para cerrar, la modelo señaló: "No podía creer eso que decía de las criaturas al pie. Todo surge por un chiste entre mi novio y yo. Una seguidora le mandó eso y como es una persona que vive de lo que dicen los demás, claramente le afecta mucho esa pelotudez. No es joda lo que dice, es grave, hay gente que de verdad lo sufre. Si fuera cierto, es un problema mío. En qué me puede joder que lo cuente públicamente. Son cosas de la vida. Ella cree que yo iba a asustarme por lo que iba a decir. Me están llamando de todos lados pero no tengo ganas de ir a ningún programa, ni mucho menos hablar con ella, en lo más mínimo. En ningún momento tomé cartas en el asunto y no lo voy a hacer mediáticamente. Está bueno que se muestre el chat. A la gente le pareció ridículo ver a la mina llorando".