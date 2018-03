Segundo Cernadas se casa con una sanjuanina: "Estoy con una mujer que amo"

El periodista Carlos Monti en el ciclo "Pamela a la tarde", que conduce Pamela David por América TV, informó que Segundo Cernadas contraerá matrimonio con Sofía Bravo, su pareja.





La boda será el 31 de marzo en Punta Tabasco, San Juan, y asistirán muchos políticos del ala Cambiemos. Recordemos que Cernadas es concejal de Tigre y ahijado de la ministra Patricia Bullrich.





PrimiciasYa habló con el actor y político, que remarcó: "Nunca fui de contar mucho mi vida privada, no me gusta mucho... Me caso porque estoy feliz y estoy con una mujer que amo. Estamos hace mucho tiempo y ya convivimos".





"Nos gustaría ir más allá, comprometernos y hacer una fiesta por ese compromiso. Estamos en un gran momento. Trabajando en algo que me fascina, con una mujer que amo, nos llevamos bárbaro y que nos gustan cosas parecidas. Queremos formar lo que se llama 'una familia'. Eso nos haría más felices todavía", amplió.





Y luego describió cómo viene este 2018 que lo tiene abocado a la política: "Es un año de muchísimo trabajo. No solo seguimos en reuniones constantes con vecinos para ver qué se necesita o reclama, sino de capacitación y visitas a distintos distritos".





"Queremos ver qué se puede traer a Tigre, para mejorar. Y seguimos visitando otros lugares donde funcionan cosas que en Tigre no, como por ejemplo un hospital. Seguimos estando al tanto de los temas que reclama la gente", finalizó Cernadas.