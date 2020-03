Sebastián Yatra, en cuarentena por coronavirus

Tras viajar a España, Sebastián Yatra regresó a Colombia y anunció que permanecerá en su casa aislado de manera voluntaria durante los próximos días ante la propagación del coronavirus.

Como medida preventiva, las autoridades colombianas dispusieron de una cuarentena de 14 días para todas aquellas personas que hayan estado en zonas de gran avance de la pandemia, como Europa. "Yo llegué justo antes de que sea obligatoria la cuarentena, pero voy a estar en casa todos estos días", indicó a través de historias de Instagram.

Por las próximas dos semanas, el músico decidió mantenerse en aislamiento dentro de su domicilio en Medellín para evitar la propagación del virus tras regresar de Madrid. Su novia, Tini Stoessel, se encuentra en la misma situación desde el último viernes y debió cancelar varios recitales que tenía previstos tanto en el viejo continente como en Argentina.

"Cuidémonos mucho todos y tomemos las precauciones necesarias para evitar la propagación del coronavirus. Yo gracias a Dios estoy muy bien. Me voy a tomar unos días en casa con familia y amigos para hacer música y descansar", aclaró Yatra.

Horas más tarde compartió un video en el que se muestra entonando la canción "Never be alone" de Shawn Mendes en versión acústica con su guitarra. Para describir la publicación usó el hashtag: "Yo me quedo en casa".