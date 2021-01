Se viralizó un viejo mensaje de Darío Barassi para su esposa

"Hoy cumple años ella. La mujer de mi vida. Y creeme que esa no es frase hecha. Para nada. Cuando digo q es la mujer de mi vida, es porque es así. Con esta mujer fuimos amigos adolescentes. Asados, viajes de verano, miles de Boliches pajueranos, y previas en departamentos sonando Gilda fuerte. Esta mujer me acompañó en mi primer transito POR el off teatral, cuando nadie más lo hacía, comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Iba a mis obras, miles de veces, me bancaba la apuesta. Veíamos otras obras, íbamos al colon, recitales, barcitos de jazz, plazas, cines, museos. Curiosa y sensible, era la pareja ideal para conocer Buenos Aires. Esta mujer me alentó a patear el tablero y jugármela por mi primer laburo de tele, a costa de no vernos nunca. Ya éramos novios. 7 a 15 abogado.15 a 22 notero. Post 22 actor. Llegaba a su departamento a la 1 aproximadamente y estaba ella esperándome para comer y para fumarme todas mis dudas existenciales".

Estas lindas palabras causaron furor en la red y rápidamente comenzaron a difundir el posteo y a dejar cientos de comentarios al respecto. Además de seguir compartiendo la publicación que hizo el actor en su cuenta de Facebook el 3 de enero del 2020.

