Se separaron Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

La noticia la brindó Ángel de Brito en el inicio de LAM (América, lunes a viernes a las 20). "Hay un último momento. Marcelo Tinelli separado de Guillermina Valdes, está confirmada la información. Es un bombazo que nadie esperaba", aseguró el periodista y conductor, que luego leyó al aire los mensajes que ambos le enviaron confirmando la ruptura.

"Sí (estoy separado). No voy a decir nada por respeto a ambos. Estamos súper bien", señaló Tinelli.

"Nos separamos en muy buenos términos. Y vos sabés cuanto nos queremos", dijo, por su parte, Guillermina en su mensaje.

"No es crisis, es separación. En la pandemia tuvieron otra separación y después se reconciliaron", sumó De Brito, sorprendiendo a sus compañeras de programa, quienes le preguntaron si hay "terceras o terceros" en la separación. "No me consta", enfatizó el conductor.

Entonces, Yanina Latorre aportó: "Todo empezó cuando volvieron de Punta del Este, después de las vacaciones familiares. Hubo diferencias en la convivencia. Los hijos de ambos tienen estilos diferentes de vivir. Y en Punta del Este estaba rara la relación. Y el viaje de Marcelo a México no le gustó a Guillermina".

La panelista hizo referencia al viaje que él realizó a Tijuana para visitar a su hija, Micaela Tinelli, que está en pareja con el futbolista Lisandro López. En ese momento, por su parte, Guillermina viajó a Europa con sus hijos.

La historia de amor

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes se conocieron a mediados de 2012, aunque tardaron un poco en blanquear su relación sentimental. Cabe recordar que el conductor de Showmatch había trabajado con el ex de la modelo, Sebastián Ortega con quién, además, ella tiene tres hijos: Dante, Paloma y Helena Ortega.

A los pocos meses, Marcelo y Guillermina se separaron, pero la distancia duró poco ya que rápidamente se reconciliaron y en abril de 2014 nació Lolo Tinelli, el único hijo que tienen en común.

Aunque en las redes sociales se mostraban muy felices con la familia ensamblada que armaron, en 2015 tuvieron otra crisis y se separaron.

Un mes después de que el conductor blanqueara la ruptura, mientras ella protagonizaba la obra teatral “Sexo con extraños”, él la fue a ver y apostaron nuevamente al amor.

A mediados de 2020, en plena pandemia, Tinelli volvió a anunciar que se encontraba separado de la empresaria. “Hola a todos, quería contarles que con Guillermina, estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi 8 años maravillosos que vivimos. Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero”, expresó en ese momento en las redes sociales. Luego, una vez más se reconciliaron, hasta este momento, que parecería ser una ruptura definitiva.