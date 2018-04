Se reavivó la pelea entre Cris Morena y Florencia Bertotti

Florencia Bertortti reavivó un viejo conflicto que había tenido con Cris Morena y que, por lo que podemos ver, aún continúa candente para ambas mujeres.

En el año 2004 mientras se grababa la tira "Floricienta", Bertotti decidió desvincularse de Cris Morena para realiza Niní, pero la productora acusaría luego de plagio a su ex protegida y ganaría el juicio.

"Fue un problema tonto. La gente a veces se equivoca y ella se equivocó. No se puede hacer copia de algo que acabás de terminar y que vos misma tomaste la decisión de dejar por un deseo de hacer otras cosas nuevas", decía Cris a principios de este año.

Pero este jueves, en diálogo con el ciclo Confrontados, Florencia reavivó el tema: "Yo no soy rencorosa y me parece que cada uno tiene que evaluar su actitud, lo que hizo y lo que pensé en aquel momento. Corrió mucha agua bajo el puente", arrancó a decir.

"Yo no creo que me equivoqué con Niní. La verdad que no. Fue un programa espectacular, fue la primera producción que hice, escribí las canciones. Sí, era un programa para chicos y sí, competía con productos que hacía ella pero no era que no podían convivir con lo que ella hiciera...", aseguró. Y añadió: "Creo que fue más la molestia de hacer algo que compitiera con los productos que en general hacía".

"Yo volví a mensajearme con ella después de la muerte de Romina y después no me la encontré", reveló luego.

Finalmente, se refirió a una eventual relación laboral entre ambas: "Yo no descarto la posibilidad de volver a trabajar juntas. No me imagino haciendo qué, pero yo no cierro ninguna puerta... Hemos tenido una experiencia súper positiva juntas, así que sería ridículo pensar que no es posible volver a trabajar con ella", concluyó Florencia Bertotti.

