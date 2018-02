Se manifestó sobre el aborto: "Gente que conocí no se recuperó nunca"

Lissa Vera es una artista reconocida que tuvo su mayor momento de gloria en el grupo musical "Bandana", que se disolvió en 2004 y tuvo su regreso en 2016.

El lunes, se realizó una marcha masiva en el Congreso a favor del aborto legal, seguro y gratuito y la cantante escribió algunos mensajes en su Twitter mostrándose en contra del mismo.

PrimiciasYa habló con ella para que amplíe su postura del tema: "La verdad es que a veces me olvido que la gente mira lo que pongo, es algo bastante delicado. No sé si sea prudente agregar más de lo que puse".

"No hay mucho más. Pueden concordar conmigo en algunos puntos y en otros no. Los factores o los motivos varían mucho y algunos son terribles", agregó Vera.





Y sumó: "Hablo de mi experiencia con gente que conocí que jamas se recuperó de esa situación. Lo único que vi fue dolor y remordimiento. Vuelvo a repetir: es algo que vi cercano a mí. No puedo hablar en general, es delicado".





"No tengo más para agregar. Ese dolor no se va jamás. No cambio mi postura ni tengo miedo, pero siendo mujer lo comprendo", cerró Lissa.