Se enojó Lali Espósito y estalló en las redes

Lali Espósito se indignó con dos revistas que publicaron una versión sobre una futura convivencia de ella con su novio Santiago Mocorrea en el exterior.





La actriz y cantante salió con los tapones de punta y aclaró el rumor que se instaló y publicó en algunas revistas.





La información publicada por Pronto y Paparazzi hablaba de una convivencia de Lali con su pareja en Miami, Estados Unidos.





Al enterarse de esto, Lali se volcó a Twitter y aclaró: "Che me encuentro en revistas "contando" que me voy a vivir a miami con mi novio porque mi disquera "me lo exige"....Cosa que jamás dije porque jamás hice esas notas porque además no es verdad! Pensé que las info se "chequeaban peeeero...".