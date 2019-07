Se conoció del análisis de paternidad de Raúl Taibo

Hace un mes, una señora llamada Claudia Zucco se presentó en "Intrusos" (América TV) y aseguró ser hija biológica del actor Raúl Taibo.









En ese entonces, la mujer de 46 años y proveniente de Misiones conmovió con su historia de vida y contó que su madre, 16 años atrás, le confesó que era hija del actor.









"Quiero saber si soy su hija o no, simplemente. Me tengo que ya sacar una mochila", dijo Claudia, que obviamente generó repercusión con sus dichos, que provocaron un encuentro con Taibo, que señaló que no existía ninguna posibilidad de que toda esta historia sea verídica.









Claudia y Taibo se encontraron a tomar un café y luego se realizaron una prueba de ADN para conocer la verdad.









Y este miércoles en "Confrontados" (El Nueve) revelaron los resultados de dicho análisis.









Rodrigo Lussich, conductor del programa junto a Carla Conte, informó que el resultado dio "negativo". Por lo que no existe vínculo de paternidad entre Raúl Taibo y Claudia Zucco.









​El estudio se realizó el 26 de junio en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. "Se concluye que los resultados obtenidos excluyen la existencia de vínculo biológico de paternidad de Tignanelli, Raúl Jorge respecto de Zucco, Claudia Elizabeth", indica el informe.