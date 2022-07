Se conoció cuál fue el motivo de la ruptura entre Tini y Yatra

Claro que la respuesta de Sebastián Yatra fue políticamente correcta al responder que “Muchas veces la gente ve las cosas de la vida como si duraran para siempre. Eso casi nunca pasa”. Y agregó “Yo con ella, la mejor, y le deseo tanta felicidad en todo lo que hace, toda la gente que conozca en su vida”, mientras intentó una declaración elegante: “Es complicado, sobre todo cuando las cosas son tan expuestas, tan pequeños. Hay que tener una madurez grande para tener una relación a distancia”.

Así, cuando volvieron al piso el conductor de LAM disparó “A mí me dijeron que Yatrá la dejó a Tini", si bien aseguró no saber lo motivos exactos. Pero segundos antes de finalizar la emisión de Brito leyó un mensaje que llegó a su teléfono celular. “Último momento: me llegó el motivo de la separación de Tini y Yatra, nunca dicho hasta ahora. ¿Lo digo ahora o mañana? Yatrá le dijo a Tini, sin filtro, ‘te dejé de querer’ y así cortó la relación con ella. Honesto, pero sin filtro”, cerró el periodista de América.