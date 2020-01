Se conocieron más detalles de la infidelidad del novio de Lanzoni

Francisco dio su versión de lo que pasó en el ciclo "Siempre Show", Ciudad Magazine, y habló de la supuesta existencia de ese video: "Me enteré esta mañana. Porque me empezó a llamar un montón de gente y empecé a ver mi cara en la tele. Me entero de esta bomba. No soy ningún ex psicótico, no puse ninguna cámara. No hay ningún video. Alquilamos una casa en Nordelta para pasar con nuestro hijo en común con Juliana. 15 días ella, 15 días yo. Y en esa casa no hubo ningún video. Que se demuestre si esto pasó. Que Miriam lo muestre. El hecho pasó, pero no hay ningún video".









Y aclaró: "Ya estábamos separado de palabra, no vivíamos juntos, pero estaba haciendo las cosas bien para arreglar la infidelidad que yo había hecho. Pasamos Navidad juntos. Pero justo dio la casualidad que los enganché hablando juntos en un evento. ¿Viste como somos los lobos? Tenemos olfato. Y terminó la conversación y hubo un apretón de manos medio raro y yo desde ahí empecé a sospechar y no quise pasar Año Nuevo con ella. Mi nene se llama Mateo y tiene 3 años".









Y sentenció sobre esto que se generó: "Estoy dolido porque podíamos hacer cosas con libertad, pero sin que se entere el otro. Me desperté con la bomba de que estaba con un cliente mío. ¡Christian era un cliente mío! Le hice la barra en la inaguración de un lugar de él. Habíamos hablado en el evento con la mejor... Ahora hay que replantear todo. Me siento mal. No quiero trabajar con ella, nada. Se me derrumbó todo lo que tenía y uno de los peores sentimientos es la desesperanza".



"No sé cómo lo hicieron. Lo hicieron en Nordelta, en una casa que alquilamos para pasar todo el mes ahí las vacaciones. Me lo dijo Juliana esta mañana cuando estalló todo. Me lo confirmó ella. La desconozco últimamente. El cumpleaños de Christian no pasó nada, fue hace un año. La infidelidad fue donde te dije", comentó decepcionado.

Habló el ex marido de la tercera en discordia que terminó con la pareja entre Miriam Lanzoni y Christian Halbinger. Se trata de Francisco Gandione, ahora ex pareja de Juliana Rojo, quien tuvo el affaire con el ex de la actriz.