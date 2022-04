Se conocieron los finalistas de MasterChef Celebrity 3

"Llegó el momento más esperado de la noche... ¡Habemus finalistas!", anunció Santiago del Moro ya entrada la medianoche con los dos delantales blancos en sus manos. Así, al grito de "¡Mica... Tomi... esto les pertenece... sus chaquetas de chef!" haciendo el ademán para que vayan a buscarlos.

Mica Viciconte y Tomás Fonzi son los finalistas de MasterChef Celebrity, que se develará el próximo domingo en la gran gala final del reality de Telefe.

"Hoy soy una finalista. Siento que el domingo va a ser un montón de emociones. En lo personal, viví todo mi embarazo acá... y me queda como recuerdo", dijo visiblemente emocionada Mica y con los ojos vidriosos. Al tiempo que Fonzi, más tranquilo, pero no menos alegre, describió sus sentimientos contando "Me cuesta hacerme cargo de mis méritos, pero el telón de fondo de todas esas sensaciones es estar muy contento, muy orgulloso".

Por supuesto que las palabras de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis hacia los tres participantes que dieron todo por llegar a la gran final fueron puros halagos y aliento, destacando el esfuerzo de Juariu, quien quedó fuera de concurso. Si bien la tucumana explicó que tenía pensado una variedad de platos regionales para la final, confió “Me voy sintiendo pasión por la cocina”. Y sumó “La tercera es la vencida”, pre anunciando quizás su participación en la revancha de MasterChef Celebrity que se verá próximamente en la pantalla de Telefe.