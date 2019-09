¿Se casa Eva?

Eva de Dominici se encuentra transitando las últimas semanas de embarazo y tras confirmar la noticia en público hace unos días admitió que aún no decidió el nombre del bebé junto a su pareja Eduardo Cruz.

"Aproximadamente falta un mes para que nazca, todavía no tenemos el nombre, pero estamos por decidirlo, tenemos algunos en mente", afirmó la actriz en el programa radial "Agarrate Catalina".

Y confirmó que tiene ganas de pasar por el altar: "Me gustaría casarnos cuando mi hijo tenga 5 o 6 años y lo pueda disfrutar, eso nos parece muy divertido".

Y agregó: "Eduardo es una persona muy parecida a mí, los dos tenemos códigos de barrio. Estamos en Los Ángeles, pero vivimos como vivía él en España y yo en Argentina. Somos muy trabajadores, venimos de familias similares".













Por otro lado contó que volverá a vivir en la Argentina y que se fue al exterior sólo por un tiempo.













"No me fui para siempre, no decidí cambiar de país, sino que estoy viajando mucho porque tengo mucho trabajo. No es que no vuelvo a trabajar en Argentina, de hecho, voy a estar en la serie de Maradona que se estrena el año que viene. También me pasa que con el embarazo se me complica viajar en avión", expresó Dominici.