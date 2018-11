Se calentó: el líder de La Beriso se queja de las radios

Rolo Sartorio, líder del exitoso grupo rockero La Beriso, que se presentará el sábado 17 en el estadio Vélez Sarsfield, consideró que en las radios FM "no se pasan a las bandas buenas, no hay espacio para la buena música".





La Beriso celebrará 20 años con la música lanzando el viernes, un día antes del recital, un CD doble que incluye canciones de su etapa independiente versionadas junto a invitados como Dyango, Leiva, Coti Sorokin, Facundo Soto, Juanse, Emiliano Brancciari de No te va Gustar y los Enanitos Verdes.





En este disco la banda incluyó canciones de sus primeros cuatro discos que fueron editados en forma independiente antes de firmar su contrato con Sony Music en 2013, y las volvieron a tocar con Jimmy Ripp y Alvaro Villagra como productores, sumando también a invitados como los españoles Marea, Ciclonautas, Los Auténticos Decadentes y la cantautora argentina Silvina Moreno.





-En este disco que estás armando con la banda, ¿hay canciones de aquellos discos editados en forma independiente que no llegó a editar Sony y que sean clásicos?

-Sí, un montón. Está "Ingrata", que es una canción que compuse en el año 98 y nunca la grabamos, solo de entrecasa y nunca en un disco oficial. Después está "Brillarás", que es de 2012 o 2013 y quedó afuera de un disco, y decidí ponerla en este disco porque está dentro de los 20 años de la banda. En "Brillarás" está Juanse y en "Ingrata" los Enanitos Verdes.





La Beriso Bronco



-¿En qué momento de la carrera los encuentra el disco y el show en Vélez?

-Nos encuentra mucho más maduros. No sé si la palabra es acostumbrado, pero uno ya hizo cinco estadios, ocho Obras, Luna Park, entonces estamos más maduros. Son veinte años que estamos juntos, somos un gran matrimonio. Pero, bueno, todavía queremos seguir estando juntos y grabar muchos discos, está buenísimo.





-¿Cómo te encuentra a vos como compositor? Una cosa es la sonoridad y otra la letra, en la letra me hablabas de José Luis Perales, Juan Gabriel y podríamos hablar de Armando Manzanero o Leonardo Favio. ¿Con eso cómo estás?

-Yo siempre tuve la fantasía de hacer un disco con canciones de los demás. Hacer un tema de Perales, hacer un tema de Favio, un tema de Andrés Calamaro y también de bandas nuevas. Entonces, me armo un playlist en el celular y algún día lo voy a hacer, porque son canciones que la gente tiene que escuchar. Tanto las viejas como las canciones de las bandas nuevas. Hay bandas buenas que tienen un tiempo y como no las pasan en la radio, la gente no las conoce y tiene que saber que existen. Eso es lo más importante que podemos hacer las bandas que llegamos a un lugar importante: decir que hay bandas nuevas o bandas como nosotros que hace tiempo que están, que existen y están buenísimas.





-¿Cómo creés que está la escena?

-Hay bandas que la vienen luchando hace tiempo. Nosotros ponemos bandas soporte para darle la posibilidad de que la gente los escuche. Me parece que en general no hay espacio para las bandas buenas.