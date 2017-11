Se armó entre Moria, Fede y Laurita: "Son una pareja baqueteada"

Anoche, en el Bailando, Fede Bal y Laurita Fernández desarrollaron otra coreografía que culminó en escándalo, cuando luego de presentar una coreografía en homenaje a Disney, los participantes se cruzaron con parte del jurado.

"No me impactó, no me llegó, me gusta verlos bailar y hoy no los vi bailar tanto", les dijo Ángel de Brito antes de ponerles un 4.

Tras la baja nota del periodista, la mamá de Laurita opinó sobre el puntaje: "Fue un despliegue espectacular, parecía una comedia musical, una puesta de Disney. No hubo errores ni baches. Puede ser que alguien no le haya llegado pero para un 4 no es", dijo la mujer.

Pero Ángel retrucó: "¿Qué nota le gustaría?", le preguntó a la señora. "No soy jurado, pero como mínimo un 8", contestó ella. "¿Un 8 para que venga gente a correr por acá? No me parece", opinó el conductor de LAM.

En ese momento, Fede copó la banca: "No nos faltes el respeto porque hay mucho trabajo acá. Igual, entiendo tu 4", le tiró a De Brito.

Luego, de una tensa calma, llegó el turno de Pampita, quien les puso un 7 y, finalmente, llegó la devolución de Moria. "Ni Laurita vestida de blanco da virginal. No da la princesita de Disney. Esto no me dio. No me gustó, no son bienvenidos esta noche".

Por supuesto, Federico defendió a su novia, pero la Casán no soportó la réplica del actor y arremetió en su contra: "Voy a decir la frase de Nacha Guevara, ¡Por qué no te ubicás pendejo! Baqueteados mediáticamente. ¿Todo es una falta de respeto? Porque pensás mal?".

"No pienso mal, me acabás de decir que con mi novia somos una pareja baqueteada. ¿Es una falta de respeto, no te das cuenta lo que estás diciendo? Ni mi mamá me dice así. ¿No te das cuenta que es una falta de respeto?", le dijo Bal.

Finalmente, Moria disparó un comentario sobre la mamá de Laurita, pero la rubia le puso un freno.





