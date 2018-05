Se animó a una fuerte crítica, pero después se arrepintió

El martes 15 fue un día de furia para Morena Rial. Tras destrozar a su padre en las redes sociales, asegurando que no era el padre que él decía ser, comenzó un espiral que parecía no tener retorno.

Así llegó la respuesta de Jorge Rial, y hasta se metió Rocío, la hija menor del conductor. Pero esto sólo acrecentó la furia de More, que les dijo que eran dos "soretes".

Pero tras una jornada intensa y agresiva, la joven de 19 años decidió bajar un cambio y publicó un descargo en Instagram. "Lamento haber expuesto mi vida privada de esa forma, y a mi familia. Fue un enojo de una chica de 19 años", expresó.

"Reaccioné en caliente y no debería haberlo hecho, pienso mantener el perfil bajo que siempre me caracterizó", dijo More y agregó: "Pienso arreglar los problemas puertas adentro". Para terminar, y luego de haber dicho que había sufrido golpes, fue tajante: "Quiero dejar claro que violencia nunca hubo".

Fuente: Exitoína.