¿Se abrió la polémica entre Jimena Barón y Marcelo Tinelli?

Ya q esta de moda, autofiltro info. Así le “clavaba el visto” a la producción de Showmatch. Calculo q la verdad no les sirve para hablar mal de mí y seguir haciéndome bosta. Esta es la razón, no garpa verdad?

Ser sincera, educada y agradecida no vende, no genera odio, entiendo.. pic.twitter.com/vfOH2zMM6Q