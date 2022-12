Scream 6 lanzó su primer avance impedible

Ha pasado menos de un año desde la quinta película de la franquicia dirigida por Matt Bettinelli-Opin y Tyler Gillett (Ready or Not) se convirtió en un éxito de crítica y taquilla, al darle un giro que no se había visto anteriormente en esta saga. En el adelantó se puede ver a los sobrevivientes del anterior largometraje mientras viajan en el tren subterráneo, en plena noche de Halloween. En su trayecto los jóvenes se encuentran con diversas personas disfrazadas de ghostface, sin saber que uno de ellos en realidad será el nuevo asesino que los acechará.