Satélite Cerati: el nuevo disco compilatorio del ex Soda Stereo

Fuerza Natural (2009) fue el último disco de estudio publicado por Gustavo Cerati antes de sufrir un accidente cerebrovascular en mayo de 2010, durante la gira promocional del mismo.

En 2015 fue publicada la antología Cerati Infinito conformado por 19 canciones que repasan lo más destacado de su carrera solista, desde Amor amarillo (1993) hasta Fuerza Natural.

A tres años de este lanzamiento, en sello Sony Music publicó un nuevo compilatorio, esta vez con las colaboraciones que el ex líder de Soda Stereo realizó con diversos artistas, entre ellos Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Andy Summers, Bajofondo, Fabiana Cantilo y Leo García.

En total son 14 canciones grabadas entre 1998 y 2009, de las cuales 9 serán parte del vinilo. La producción combina temas compuestos por el mismo Cerati como "Té para tres" y "Zona de promesas", canciones inglesas como "Bring on the night" de The Police y "I'm losing you" de John Lennon, y hits del rock argentino como "Eiti leda" de Seru Girán y "Bajan" del Flaco Spinetta.

El arte gráfico del álbum corresponde a Alejandro Ros, las fotos son de Nora Lezano, Germán Sáez y Marcelo Setton; y las locación corresponden a Unísono, el estudio de grabación de Cerati.

A continuación el listado completo de canciones: 1- Tráeme la noche (Bring on the night), Gustavo Cerati + Andy Summers (1998) Del álbum "Outlandos D'Americas (A Rock En Español Tribute To The Police)", donde también participaron Enrique Bunbury, Los Pericos, Stewart Copeland con Saúl Hernández, Plastilina Mosh, Control Machete, Ekhymosis (Juanes) y otros. Fue grabado en 1998 junto al legendario guitarrista del grupo The Police, Andy Summers, de un disco tributo a su famosa banda. 2- El mareo, Bajofondo + Gustavo Cerati (2007) Del álbum "Mar Dulce". Tema compuesto por Juan Campodónico y Fernando Santullo, con producción de Gustavo Santaolalla y Campodónico. Al año siguiente, Gustavo también participó en la filmación del videoclip en La Trastienda, y lo cantó en vivo con Bajofondo en el festival Creamfields. 3- 19, Emmanuel Horvilleur + Gustavo Cerati (2007) Del álbum "Mordisco", tercer disco solista del integrante de Illya Kuryaki & The Valderramas, que por entonces estaba en un receso de la banda. Gustavo aportó voz, coros y guitarras, redondeando uno de los grandes temas de la carrera solista de Emma. 4- Zona de promesas, Mercedes Sosa + Gustavo Cerati (2009) Del álbum "Cantora 2", el segundo volumen de duetos que grabó la gran cantante argentina poco antes de su partida. Una versión antológica del tema compuesto por Gustavo, incluido en el '93 como bonus-track de un compilado de remezclas de Soda Stéreo.

zona de promesas cerati sosa

5- Los libros de la buena memoria, Lito Vitale + Gustavo Cerati (2006) Del álbum "Escúchame entre el ruido, vol. 2", un tributo que produjo Vitale para celebrar los 40 años de Rock Argentino. Una deliciosa versión de este clásico de Invisible (del álbum "El jardín de los presentes" de 1976) 6- Desde el papel, 202 + Gustavo Cerati (2007) Del álbum "Doscientos dos", debut del grupo argentino de rock industrial, formado por los hermanos Cariola, ex-integrantes de Santos Inocentes. 7- Eiti Leda, Fabiana Cantilo + Gustavo Cerati (2005) Del álbum "Inconsciente colectivo" donde Fabi cantó versiones de temas clásicos del rock argentino y convocó a Gustavo para que aporte su voz y su guitarra en esta célebre canción de Charly García, compuesta en la época de Sui Generis y grabada con Seru Girán.

eiti leda cerati cantilo

8- Sueño en gotas, D-Mente + Gustavo Cerati (2006) Del álbum "D-Mente", debut del grupo de rock alternativo y nü-metal liderado por Andrés Giménez (post disolución de A.N.I.M.A.L.). Gustavo aporta y transmite con su voz sensibilidad y emoción. 9- Té para tres, Luis Alberto Spinetta + Gustavo Cerati (2009) Del álbum "Spinetta y las Bandas Eternas". Versión en vivo del tema de Soda Stéreo, grabado en el estadio de Vélez el 4 de diciembre de 2009, cuando Spinetta reunió en vivo a todos los grupos de su carrera y sumó invitados especiales para hacer algunas de sus canciones preferidas del rock argentino. 10- Bajan, Luis Alberto Spinetta + Gustavo Cerati (2009) Del álbum "Spinetta y las Bandas Eternas". Versión en vivo del tema del álbum "Artaud", grabado en el estadio de Vélez el 4 de diciembre de 2009. Gustavo ya había tocado esta canción en su disco solista "Amor amarillo". 11- I'm losing you, Los DuraBeat + Gustavo Cerati (2005) Del álbum "Homenaje a los Beatles", donde la banda invitó a Gustavo para hacer una versión del tema de Lennon incluido originalmente en su disco solista "Double fantasy". 12- Electroshock, Telefunka + Gustavo Cerati (2005) Del álbum "Cassette", segundo trabajo de la banda pionera de música electrónica mexicana. Para ellos fue tocar el cielo con las manos el poder grabar con uno de sus ídolos máximos y en el propio estudio de Gustavo. 13- Nunca iré, No Lo Soporto + Gustavo Cerati (2008) Del álbum "Avión", segundo trabajo del grupo formado por Lara Pedrosa y las hermanas Naila y Lucía Borensztein. Una demostración de cómo Gustavo apoyaba a las bandas emergentes.

nunca ire no lo soporto

14- Tesoro, Leo García + Gustavo Cerati (2005) Del álbum "Cuarto creciente". Leo tuvo una larga relación personal y profesional con Gustavo, quien le produjo su álbum "Mar" y lo convocó para tocar en vivo en su banda solista y como invitado de Soda Stéreo.