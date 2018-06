Santiago Bal reveló el motivo de la separación de Fede y Laurita: "Ella se equivocó"

—¡Qué fenómeno mi compañero de viaje! ¡Ni una palabra, hijo!





—Cuando me pongo mal prefiero meterme para adentro y no hablar.





—¿No preferís contarme qué pasó?





—Está equivocada, totalmente. Me acusa de algo que no hice. Pero la tengo que ligar y la ligaré.





Santiago Bal reveló que Laurita Fernández dejó a Fede Bal por medio de un llamado telefónico ya que el actor estaba de viaje con su padre, con quien había ido a Tucumán a filmar la película Rumbo al mar.





El capocómico detalló que la conversación fue el mismo día que la bailarina anunció que la relación había terminado y también reveló lo que le contó su hijo después de la comunicación telefónica. "Estábamos por tomar un avión de Tucumán a Buenos Aires y Fede recibe un llamado. Saca el teléfono, atiende y yo le vi la cara, ya había un problema", comenzó.





"Entré al avión, lo esperé y cuando llegó se pasó una hora y 45 minutos sin dirigirme la palabra. Yo le dije 'Fede'. Y él me dijo 'Viejo, perdoname'. No me habló", relató Santiago.

Luego recreó la conversación que tuvo con Fede cuando le contó que Laurita lo había acusado "de algo que él no hizo" e hizo referencia a las versiones que señalaron a Sol Pérez como tercera en discordia. "En esta oportunidad, se equivocó", manifestó el capocómico sobre la actitud de la protagonista de Sugar.





Además, sostuvo que habló con Carmen Barbieri por los rumores que surgieron a partir de la incorporación de Sol Pérez a Magnífica, obra que comparte con Fede Bal. "Le pregunté si tiene algo que ver con Fede y me dijo que no. Pero Fede no me la nombró a Sol, eso es algo que escuché en forma pública. A mí Fede me dice la verdad. Si él mete la pata, me lo cuenta. Para mí ella quería cortarlo. No sé por qué. Me da pena porque ella es una piba que me cae bien y a Fede lo veo triste", concluyó Santiago Bal.





Fuente: infobae