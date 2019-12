Santiago Bal está en coma farmacológico

Santiago Bal, de 83 años, se encuentra internado desde hace un tiempo y ahora en grave estado tras una complicación en su cuadro respiratorio.





Según pudo averiguar PrimiciasYa.com ese desmejoramiento en su salud obligó a los médicos a entubarlo y a inducirlo a un coma farmacológico en las últimas horas.





El ex de Carmen Barbieri "tiene los dos pulmones comprometidos y un riñón que funciona peor de lo que estaba".





La semana pasada, Fede Bal contó en las redes sociales que su padre le hizo un pedido muy especial. "Resulta que mi viejo hace unos días quería tomar Fanta. Me dice que se había olvidado del gusto. Y él no puede porque tiene gas, no puede tomar gaseosa. Entonces, con los enfermeros hablamos para ver si podíamos darle una 'gasita' como para que se moje los labios", relató el joven actor.





Luego mostró el momento en que Santiago prueba la bebida, y Fede le pregunta a qué le hace acordar. Visiblemente emocionado, el comediante, le contesta: "A cuando era chico y jugaba con los pibes del barrio".





Ante esto, el participante del "Bailando" reflexionó: "Esto me llevó a pensar que hay que disfrutar la vida 'al todo'. Porque de verdad, son las pequeñas cosas que después perdemos, no podemos hacer y extrañamos, como tomar una gaseosa. Es increíble. Vivamos la vida, saludemos al sol, sonriamos porque de verdad: ¡Es tan lindo estar vivos!".