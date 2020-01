Salma Hayek, hot en Instagram, reveló un sensual sueño

Salma Hayek es una de las mexicanas que ha logrado ganarse el cariño del público internacional por su talento para actuar, producir y crear, pero también por la sensualidad que desborda, así que ayer aprovechó para dejar a sus fanáticos sin aliento con una impactante sugerencia.

La actriz de de 53 años presumió el escote que ha provocado cientos de reacciones desde hace varios años, con un atrevido TBT (Throwback Thursday o recuerdos de jueves) que en esta ocasión le generó el apoyo de sus más fieles seguidores.

Salma recordó una fotografía donde se le ve en un paraje árido en medio de la nada, donde a pesar de la terracería que la envuelve, su belleza pudo resaltar con un vestido holgado que muestra su sensualidad a flor de piel.

“Ni siquiera es el final del día, y sueño con quitarme el sujetador”, escribió Hayek en la publicación que hasta ahora cuenta con 502.389 Me gusta y cientos de comentarios que destacan su atractivo y encanto.

“Eres increíble me gustaría ser tu aprendiz”, “Muy sexy, Salmita chula”, “Salma quítatelo por favor, ámalo”, “Mi amor” y “Hazlo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

La esposa del empresario francés, François-Henri Pinault, publica constantemente fotografías de sus recuerdos. A inicios de esta semana compartió dos imágenes con el mensaje: No me digan que ya es lunes! No por favor, déjenme en paz!!”

Is it Monday already? No please, go away!! No me digan que ya es lunes! No por favor, déjenme en paz!!! C’est déjà lundi? Laisse-moi tranquille!!! #mood

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Jan 20, 2020 at 3:41am PST

También sorprendió a sus fanáticos cuando se dejó ver con un look ajustado para celebrar la semana de la mariposa en honor a Billy Porter.

Pero llamó más la atención cuando celebró el éxito de Jennifer López con la pélicula Hustlers.

Con una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, la veracruzana recordó un encuentro que tuvo hace unos años con J.Lo, quien ahora ha sido elogiada por su actuación en la película basada en la historia de un grupo de bailarinas exóticas que se dedicaron a estafar a empresarios ricos durante la crisis financiera en Estados Unidos.

Salma también aprovechó para reconocer el trabajo de Jennifer en la cinta estrenada el año pasado y escribió: “Quiero aprovechar la oportunidad de publicar este #TBT para celebrar el éxito de Hustlers”.

Esta publicación ha recibido 439.708 Me gusta y cientos de comentarios que alabaron el trabajo que ambas actrices han hecho en la industria cinematográfica, a las que llamaron: “Diosas”, “Hermosas por siempre”, “Dos Reinas”, “Mis hermosas latinas!!!! Estamos en todo el camino!” o “Dos iconos! Salma tan hermosa como siempre”.

La imagen fue captada hace varios años y ambas estrellas aparecen sonriendo a la cámara, mientras se abrazan.

Actualmente Salma Hayek se encuentra promocionando la comedia Like a Boss (“Socias en guerra”), cinta que le dio la oportunidad de trabajar con más actrices que en sus películas previas.

Para la estrella mexicana, filmar con un elenco predominantemente femenino que incluye a Rose Byrne y Tiffany Haddish fue una “bocanada de aire fresco”. Agregó que tener en el reparto a Billy Porter, quien es abiertamente gay, también fue un bono, y lo llamó “uno de nosotras”.

Además está en el rodaje de su primera cinta en el Universo Marvel, The Eternals. La veracruzana se convirtió en la segunda mexicana, después de Lupita Nyong’o, en protagonizar una cinta de esta exitosa franquicia donde será Ajak, la jefa del grupo de superhéroes que protagonizarán la fase cuatro de este universo.

Además esta semana se anunció que participará en la producción de una serie sobre la ex primera dama argentina, Evita Perón, proyecto que realizará gracias a su casa productora, Ventanarosa, y que se suma a lo que ya hizo con Monarca para Netflix, Ugly Betty y la cinta Frida, la cual protagonizó.

De acuerdo con Variety, este nuevo proyecto de Salma Hayek no sólo retrata a una carismática Eva Perón, sino también aborda diversos temas de género más amplios, siempre con un toque feminista.