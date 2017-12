Salma Hayek acusó a Harvey Weinstein de obligarla a tener sexo con otra mujer en "Frida"

El escándalo de Harvey Weinstein sigue sacudiendo a Hollywood y la víctima más reciente en romper el silencio fue la actriz Salma Hayek, quien acusó al ex jefe de Miramax de amenazarla de muerte y obligarla a tener sexo en cámara.





Hayek, de 51 años, cumplió en 2002 su sueño de llevar al cine la vida de Frida Kahlo en la película "Frida", que fue producida por Weinstein.





La actriz denunció que Weinstein la obligó a hacer "una escena de sexo con otra mujer" como "única opción" para no detener la filmación y que "demandó que hubiese un desnudo frontal".





En su columna de este miércoles en el New York Times, Hayek explicó que antes de comenzar el rodaje tuvo que lidiar con los avances sexuales de Weinstein y con su furia al recibir negativas.





"Harvey Weinstein también es mi monstruo", escribió Hayek. "[Le dije] 'no' a tomar una ducha con él. No a dejar que me mire ducharme. No a darle un masaje", enumeró.

"No a dejarle a un amigo suyo me diera un masaje. No a dejarle que me haga sexo oral. No a desnudarme con otra mujer", escribió Hayek.





A cada "no", la actriz se encontró con la "furia maquiavélica" de Weinstein. "En uno de esos arranques de furia me dijo esas aterradoras palabras: 'te voy a matar. No creas que no puedo'", recordó.