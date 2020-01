¡Sale con Redrado! Luli Salazar tuvo un ataque de furia por la tapa de una revista

Luciana Salazar se mostr√≥ muy enojada desde las redes sociales luego de ver la √ļltima portada de revista Caras, donde fue varias veces figura de tapa.





En una de las notas presentadas en la tapa, se titula: "Salazar y Redrado coincidieron en el Este".





La modelo y conductora, al ver esto, se despachó con todo en Twitter sobre la falta de cumplimiento de la publicación.





"Que triste rechazar una propuesta que me hubiera encantado hacer por ser una persona con códigos que cumple con su palabra, y ver que del otro lado no cumplen con lo acordado. Para rematar te ponen una foto al lado de tu ex. Muchas Gracias @caras son divinos!!!", lanzó la rubia.





Embed Que triste rechazar una propuesta que me hubiera encantado hacer por ser una persona con codigos que cumple con su palabra, y ver que del otro lado no cumplen con lo acordado. Para rematar te ponen una foto al lado de tu ex. Muchas Gracias @caras son divinos!!! ‚ÄĒ luciana salazar (@lulipop07) January 7, 2020







Luli cuestionó además la imagen elegida en donde se la ve al lado de su ex pareja, el economista Martín Redrado.





La tapa que motivó el enojo de la rubia.