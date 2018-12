Sabrina Sabrok se operó y tiene la cola más grande del mundo

Sabrina Sabrok (2).jpg

Por otro lado, sus detractores intentan molestarla al señalar que es toda de plástico, pero ella se siente halagada. "Muchas mujeres me critican, pero mi idea es ser toda de plástico, verme como una muñeca de plástico, siempre fue mi idea desde que empecé a operarme hace más de 10 años. Entonces no me molesta, es más, me halaga que me digan que me veo de plástico, yo quiero verme artificial".



Sabrok quedó satisfecha con el resultado, "pero siempre pasa lo mismo cuando uno es adicto a las cirugías, pasa un mes y te empiezas a ver normal porque ya te acostumbras. Al rato voy a querer más, pero tiene que pasar un tiempo para que la piel se estire y haya espacio para un nuevo implante", concluyó.



La semana pasada entró a quirófano yy el hecho de lo extremo, saber que voy a despertarme y voy a estar totalmente cambiada. No siento miedo ya", dijo la modelo después de su cirugía número 53."A estas alturas no me da miedo, me da más miedo un accidente y otra cosa, pero yo me cuido muchísimo, soy muy sana del cuerpo, mentalmente no sé (risas), pero en cuanto al cuerpo, sí. Yo tomo mucha agua, me cuido las comidas, no fumo, no tomo, no me drogo, entonces eso me ha ayudado", reiteró.Con sus nuevas medidas, Sabrok está motivada para grabar más material para adultos disponible en su página web y sus redes sociales.