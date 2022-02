¿Sabrina Rojas y el Tucú López piensan ser padres?

“Lo venimos hablando, es algo que está constantemente en nuestras charlas. Capaz la tengo que convencer, pero tampoco es que está re lejos de querer”, confesó cuando fue consultado por sus ganas de ser padre junto a su novia.

Mientras contó que se esfuerza en fortalecer su relación con Esperanza y Fausto, los hijos de Rojas con Castro. “Invierto mucho en que el vínculo crezca. Con los niños me llevo muy bien por naturaleza, estamos mucho tiempo juntos, pero no convivimos”, indicó.

Tucu López, enamoradísimo de Sabrina Rojas

Además reconoció su cariño y compromiso hacia Sabrina: “Cuando tengo un vínculo que me importa y un proyecto de vida voy para adelante porque eso me llena. Me pasa que cuando me enamoro me concentro mucho e invierto mucho en la felicidad de la pareja”.

“Yo me despierto todos los días al lado de Sabri y no puedo entender a la mujer que está al lado mío, pero me pasa por todos lados. Es muy romántico, pero es lo que me pasa. Más allá de su belleza física, la veo y me parece un ser humano hermoso que ha llegado a mi vida en un momento ideal”, se sinceró.