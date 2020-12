Sabrina Rojas no acepta el poliamor pero si la infidelidad

Intentando indagar un poco más, quiso saber si ella es partidaria de las relaciones abiertas. Puntualmente, si aceptaría que tanto ella como Luciano estén con otra persona, pero con consentimiento. “Poliamor no, eso no me gusta. Tenemos nuestras fantasías, pero esa no es. No comparto a mi pareja de esa manera, no me gusta”, sentenció, pero no terminó ahí.

A continuación, pese a que ya había respondido, fue por más: “Con los cuernos se la pasa mejor porque es lo prohibido, el poliamor es vos para allá, yo para acá, no tiene gracia”, manifestó y agregó: “En mi vida me divertí mucho con los cuernos”.

Para finalizar, retomó lo de incluir a otra persona a la cama y aclaró que si se diera, tendría que repetirse. “Para compensar tendría que ser dos veces, así la primera traigo a una mujer y después a un hombre”.

En enero de 2019, luego de un escandaloso episodio, se separaron. Ese verano ella lo denunció a través de sus redes sociales en medio de una madrugada interminable. Al poco tiempo, se escudó y dijo que le habían hackeado la cuenta. Un mes más tarde se reconciliaron y volvieron a convivir bajo el mismo techo.