Sabrina Rojas contó que ya sabía de la separación de su ex

“¿Vos te enteraste de la separación por las noticias, por el comunicado que sacó ella?”, le preguntó Pablo Layus a Sabrina para Intrusos (América TV).

“No, me enteré antes”, indicó Rojas. Buscando que amplíe su respuesta, el cronista le retrucó: “¿Luciano te avisó?”. Y Sabrina reveló: “No, me enteré por los nenes porque Luciano les había contado”.

“Nosotros, como papás, tratamos de lo que les puede llegar a ellos de anticiparlos, por las dudas”, explicó la actriz.

En ese punto, Sabrina contó que sus hijos hacía tiempo que ya no se veían con Flor Vigna: “Ellos hacía meses que no se veían. No tuvieron que hacer un despegue de la cotidianidad. Eso es lo que tenemos que estar atento con los niños”.