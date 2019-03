"Nunca jamás lo conté. Después lo bloqueé y de más grande se me vino a la cabeza. Uno sin querer, por vergüenza, cuida a la persona. Algo sucede que no se cuenta", añadió.





"No llegué a dimensionar lo que había sucedido, me había incomodado y me marcó. Así y todo no se lo dije a mi familia, no sé qué pasa que no lo contás", finalizó Rojas.