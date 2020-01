Tras los rumores de crisis, Pampita y su marido disfrutan de México

Pampita y Roberto García Moritán disfrutan de las paradisíacas playas de México luego de que trascendiera que habrían tenido una acalorada discusión en Punta del Este. Frente a estos rumores, la top aseguró: "Al que es feliz, se le nota. No critica, no envidia, no juzga, no busca pelea y no jode". Y sí que se lo tomó muy en serio, ya que con su esposo la están pasando mejor que nunca.

O por lo menos así quedó documentado en las redes sociales, desde donde Pampa compartió algunos momentos felices desde Riviera "Maya. Ya llegué a mi segunda casa..." escribió junto a una postal donde se la ve con el mar de fondo.

Asimismo, en un video, se la pudo ver a Caro alimentando a algunos de los animalitos que merodean por el complejo vacacional.

Más tarde también, Ardohain compartió sensuales fotos en traje de baño tras disfrutan de la pileta.

(Fuente: CARAS)