Ruggeri cruzó a Caruso: "Me gusta en la cara las cosas; si vamos al barro, nos metemos"

Oscar Ruggeri le contestó a Ricardo Caruso Lombardi desde La TV Pública y se mostró molesto por la frase que soltó el DT sobre los campeones del mundial 86.

Embed



"Me hubiese gustado hablarle a la cara, lo buscamos para salir al aire, y se escondió, no dio la cara. No lo voy a insultar, simplemente le voy a decir que no me interesa el gremio de jugadores, de entrenadores ni entrenar. Lo que pasa que sí le interesa a él eso", comentó el Cabezón.





"Yo si lo votan los entrenadores, cuando de una clase de ética voy a ir a escucharlo así aprendo. Podría entrarle por tantos lados, nos conocemos todos cómo se manejan. Me hubiese gustado que esté en la imagen, en la cara, y decirlo", agregó.





"Sí me da bronca que diga los pelotudi... del 86. No puede ser que salga y hable con total libertad, no sé si está bancado por alguien. Esos videos se los hace hacer, no son de sorpresa, que no me venga con ese verso. Antes nos cruzamos en los canales y no me dice nada de esto en la cara, lo dice ahora que estoy en Rusia. Lo tratamos de ubicar y se escondió", finalizó Ruggeri.