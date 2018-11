¿Ronaldinho en la ruina?: tiene deudas millonarias

Sin embargo, según confirmó UOL, entre todas las cuentas del ex Barcelona apenas se encontraron 24,63 reales (USD 6,61), saldo insuficiente para afrontar semejante deuda. Esto significaría que el ex futbolista está en la ruina, pero su estilo de vida lo delata.



Durante las últimas semanas, Ronaldinho encabezó una gira asiática por China y Japón y la empresa Nike lanzó su línea de zapatillas. Además, el 17 de noviembre participará en Alemania del partido amistoso "Game of Champions" y será el capitán de su equipo.



El juez Newton Fabrício, instructor del proceso, afirmó que está delante de una conducta "reiteradamente omisa" en función del silencio de los "imputados".



La justicia consideró que Ronaldinho Gaúcho y su hermano son personas públicas, "de alto poder adquisitivo, con condiciones para compensar los perjuicios ambientales" causados, por lo que determinó la aprehensión de los pasaportes debido a las dificultades para ser llamados a declarar.





Fuente: infobae

. La región es considerada un área de preservación ambiental y los hermanos, de acuerdo con un comunicado del la Justicia de Río Grande do Sul.En la sentencia fue determinado el pago de una(unos 2,3 millones de dólares) y que no ha sido saldada hasta el momento, por eso la Fiscalía intervino este lunes en sus cuentas bancarias.