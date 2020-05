¡La rompe! La nieta de Graciela Borges la imita en las redes sociales

Graciela Borges es una de las grandes actrices de nuestro país y es dueña de un estilo único. Como todos, la artista está aislada socialmente aunque vive con dos amigas.

Borges está lejos de su hijo Juan Cruz Bordeu y de su nieta Jesús, de 9 años. Se hablan y se ven todos los días con la pequeña y comparten también el amor por la actuación, desde poco está estudiando teatro desde hace un tiempo.

Y durante esta cuarentena, Jesús, en complicidad con su papá y su mamá, Ilieana González, hizo varios videos en los que imita a Graciela, copia a la perfección los tics y modismos característicos de la reconocida artista.

"Me gustó la alegría que me da en estos días estos videos de Jesús. Y mi intención era compartirlos con la gente. Ella hace una especie de película y me imita. Me impresiona porque no se parece en nada en el color de mi voz, pero hay algo en ella que imita... que es una maravilla. Como mueve las manitos, es divina", señaló Borges en una entrevista con Infobae.

"Ella inventó todo. Le dijo a su papá que la filme, usa esa frase ‘fatal’ y se suena la nariz como yo: ′Estoy muy mal de la voz dice’. Jesús hace toda la película", revela sobre el ingenio de la nena que protagoniza la cinta titulada "Una tarde con Graciela Borges".