Rompe corazones:; así está hoy María Grazia Cucinotta

Cucinotta es recordada por todos por su papel en la película italiana "El Cartero". Tiene un extenso recorrido en cine. Su debut fue en el film “Vacanze di Natale ’90”.

Además de su emblemático papel en “Il Postino” también es reconocida por su rol de “chica Bond” en el film “James Bond The World Is Not Enough”.

La actriz, productora, guionista y modelo aún mantiene la escultural figura que la llevó a ser una de las artistas más deseadas de la pantalla grande del mundo.