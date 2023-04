Romina Uhrig fue contundente sobre su futuro en la política: ¿Será candidata?

Consultada entonces si le gustaría seguir en el mundo de la política y si sueña con ser intendente de Moreno, Uhrig fue tajante en su respuesta. "No está en mis pensamientos. Mi cabeza está en otros proyectos", aseguró Romina en el ciclo radial La mañana de CNN.

Y explicó: "Estoy haciendo mi camino, lo que siempre soñé y quise. Ojalá que se me abran las puertas -en los medios-. Hoy digo que no, porque quiero esto en mi vida". "No voy a ser candidata", afirmó la ex GH terminando así con los rumores sobre su relanzamiento electoral aprovechando la exposición que le dio Gran Hermano.

"Yo renuncié al Instituto de Previsión Social antes de entrar a GH... y nunca gané 700 mil pesos como decían, en ningún trabajo ni como diputada" aseguró por último la ex hermanita, quien insistió que su emprendimiento de uñas la ayudaba a tener un ingreso extra.