Romina Ricci reveló los detalles de una fallida cita por problemas escatológicos

Los invitados de anoche en PH, Podemos Hablar fueron el ex futbolista y actual entrenador José Pepe Basualdo, el actor Roly Serrano y las actrices Leticia Brédice, Romina Ricci, Sofía Pachano y Carolina Papaleo.





Este el caso de la última emisión del ciclo, en el que Ricci contó más de una anécdota amorosa. Pero la que más llamó la atención de los demás invitados y del propio conductor fue cuando contó sin filtro una cita fallida, que tuvo mucho años atrás, por un motivo muy escatológico.





El planteo de la producción era "Los que tuvieron una cita fallida". Allí Andy Kusnetzoff pidió a los invitados que tuvieran una anécdota relacionada a lo planteado, dieran un paso al frente.





Entonces una de las que se acercó fue la artista quien confesó de manera muy divertida: "Me acordé de un muchacho que una vez vino a casa, pero le agarró una diarrea, una descompostura a este hombre, que se cagó todo, literal. Ahí ya me deprimió. No fue muy erótica la situación. Bueno, por ahí a alguna persona le puede gustar, a mí no".





Embed







Fuente: nexofin