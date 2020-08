Romina Manguel habló de su noviazgo con un periodista 20 años menor que ella

La periodista Romina Manguel de Radio La Red y A24 confirmó que está de novia con un colega 20 años menor que ella y que rehizo su vida sentimental tras dos años de haberse divorciado.

"Él es un campeón. Sabe que me invitó a salir a mí, no a María Pía, estudiante de una facultad privada. Me tomé el trabajo de leer todo lo que decían en las redes: todo apuntaba a que no podía ser que estuviéramos enamorados. Ya cuando me fui de Animales decían que había sido porque un compañero me había molestado: no soy una deforestada mental, no tengo cinco años. Yo le decía a Luis (Novaresio) que entendía que él había tenido tanta prensa con Braulio porque se había animado de grande y hoy se va a casar. Pero yo solo soy una mina que estuvo dos años separada y ahora recomienza algo y ya soy de las nota más leídas", se sorprendió en charla con Fernanda Iglesias en el ciclo "Esto no es Hollywood" por Radio Del Plata.

El único dato que reveló Manguel es que se trata de Matías y que tiene 20 años menos que ella, por lo que también hizo hincapié sobre el rebote que tuvo la noticia en redes sociales.

"'¿Querés ser mi novia?', me preguntó", relató la periodista. Esta "confesión" de Manguel explotó en las redes y muchos seguidores se hicieron eco de la diferencia de edad en la pareja. Al respecto, en una nota con Gente, la conductora de A24 contó que por este tipo de manifestaciones, y por decir que se sentía más segura si estaba en pareja, tuvo cruces con varias amigas feministas.

"Todas las críticas son así. Mientras a mí me parecía re tierno que alguien en un momento de mierda me diga si quiero ser su novia, todos los ataques que recibí en redes fueron que soy infantil por haber dicho eso, que el pibe es un mantenido o “necesita billetera” o “la jovata necesita sexo”. Me duele por él, la verdad. Además, pienso que me cuestionan a mí pero no a Ale (Fantino), con quien con su novia que es un amor y delicia de ser humano, se llevan la misma diferencia que Matías y yo. Si hacemos una lista de tipos en los medios que salen con minas más jóvenes, nos aburrimos, no conseguimos uno que salga con alguien contemporáneo", manifestó molesta por las reacciones negativas de mucha gente.

Cabe aclarar que Matías también es periodista y trabaja en uno de los portales más importantes de la Argentina.